Патрульный применил электрошокер, чтобы защититься от пьяного мужчины (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл в коммуне Гульбоака, на улице Штефан чел Маре, где дежурил сотрудник Национального инспектората патрулирования (НИП).

Как сообщает пресс-служба НИП, полицейский увидел группу молодых людей, проходивших мимо. Один из них стал оскорблять патрульного, используя нецензурную речь. Таким образом он унизил честь и достоинство сотрудника полиции при исполнении. Для того, чтобы не создавать конфликтную ситуацию, патрульный попросил прохожего прекратить свои действия. Однако мужчина перешёл на физическое воздействие, в связи с чем сотрудник НИП был вынужден применить к нему электрошокер и надеть наручники.

Несмотря на это, прохожий продолжал агрессивно себя вести и пытался убежать от экипажа полиции. В итоге мужчину сопроводили в Инспекторат полиции сектора Рышкановка, где было установлено, что нападающим является 28-летний житель коммуны Гульбоака. Правоохранители также выяснили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,79 мг/л алкоголя.

По факту оскорбления и насильственных действий в отношении сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело. НИП предупреждает, что за подобные действия нарушителям грозит не только крупный штраф (от 27 500 до 52 500 леев) и неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, но и до 3 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что в 2018 году в Молдове было зарегистрировано 85 случаев оскорбления в адрес сотрудников НИП при исполнении, а с начала текущего года было зафиксировано уже 26 таких инцидентов.