Патрульные задержали на Ботанике мужчину с наркотиками (ВИДЕО)

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Утром 31 июля на бульваре Дачия в секторе Ботаника патрульные задержали молодого человека, который вёл себя подозрительно. Было установлено, что 23-летний житель столицы ранее подвергался уголовному преследованию за незаконный оборот наркотических веществ.

При обыске полиция обнаружила у задержанного 5 пакетиков с измельчённой растительной массой со специфическим запахом. Молодой человек признался, что употреблял наркотические вещества, но не смог сообщить, откуда он взял обнаруженные 5 пакетов.

Найденная растительная масса была изъята и отправлена ​​на экспертизу. В зависимости от её результатов мужчине грозит уголовное наказание за незаконный оборот наркотических средств.