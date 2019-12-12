Патрульные устроили ночную погоню за нарушившим ПДД водителем в Бендерах (ФОТО)

Патрульные устроили ночную погоню за нарушившим ПДД водителем в Бендерах (ФОТО)

Четыре административных протокола составили сотрудники ГАИ на автолюбителя из Бендер. Несмотря на запрещающий знак, водитель ночью заехал на центральную площадь города.

Требования правоохранителей остановиться нарушитель проигнорировал и попытался скрыться, пишет mvdpmr.org. Два патрульных авто более получаса преследовали тёмно-синий Mercedes по ночным улицам Бендер. Нарушителя удалось остановить, однако он забаррикадировался в машине. Чтобы задержать беглеца, милиционеры разбили боковое стекло.

Задержанного привлекли к административной ответственности сразу по четырём статьям: нарушение требования запрещающего дорожного знака; невыполнение требования сотрудников милиции об остановке транспорта; отказ от прохождения медосвидетельствования; злостное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Автолюбителя могут лишить прав на срок от двух лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md