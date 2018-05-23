Патрульные серьёзно берутся за нарушителей: в центре внимания те, кто не уступает дорогу пешеходам

Патрульные серьёзно берутся за нарушителей: в центре внимания те, кто не уступает дорогу пешеходам

Национальный инспекторат патрулирования объявил о начале акции, направленной на сокращение количества аварий, совершённых из-за нарушений правил дорожного движения.

Согласно сообщению НИП, операция уже началась и продлится до 20 июня на трассах и дорогах в районе Новые Анены.

В рамках акции сотрудники полиции проверят и задокументируют всех водителей, которые нарушают дорожное движение, что в большинстве случаев становится причиной аварий. Особое внимание органы правопорядка уделят тем, кто превышает скорость, а также тем, кто не уступает дорогу гражданам  на пешеходном переходе.

Цель операции состоит в повышении дисциплинированности всех участников дорожного движения.

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