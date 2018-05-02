Патрульные с радарами сегодня дежурят на 9 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать автомобилистов о местонахождении экипажей, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 2 мая, патрульные с радарами будут находиться на следующих участках национальных дорог:

– M 1/R 3/M 3: Яловенский район;

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 189 – 218 км;

– R 1: Кишинёв – Унгены, 128 – 70 км;

– R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 54 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 0 – 39 км, 104 – 133 км, 194 – 224 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 20 км;

– R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сороки – Унгры, 95 – 168 км.

НИП призывает всех участников движения соблюдать ПДД, не нарушать предписанные ограничения скорости, а также не оставлять автомобили в неположенных местах.

Напомним, что скоро неправильно припаркованные автомобили будет эвакуировать на штрафстоянку Служба охраны МВД.