Патрульные с радарами сегодня дежурят на 13 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 4 декабря, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);

R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района);

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 43 – 70 км;

M 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, 255-266 км, 281 – 296 км;

R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;

R 14: Сэрэтень – Сорока;

R 34/ G 125/ г. Леова;

R 33/ г. Хынчешты;

R 3/ M3/ г. Чимишлия.

НИП призывает всех водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.