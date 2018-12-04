Патрульные с радарами сегодня дежурят на 13 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 4 декабря, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);
- R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района);
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 43 – 70 км;
- M 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, 255-266 км, 281 – 296 км;
- R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
- R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;
- R 14: Сэрэтень – Сорока;
- R 34/ G 125/ г. Леова;
- R 33/ г. Хынчешты;
- R 3/ M3/ г. Чимишлия.
НИП призывает всех водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.
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