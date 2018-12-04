Патрульные с радарами сегодня дежурят на 13 трассах страны

Патрульные с радарами сегодня дежурят на 13 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 4 декабря, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района);
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 43 – 70 км;
  • M 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, 255-266 км, 281 – 296 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
  • R 13: Бельцы – Флорешты – R 14, 49 – 86 км;
  • R 14: Сэрэтень – Сорока;
  • R 34/ G 125/ г. Леова;
  • R 33/ г. Хынчешты;
  • R 3/ M3/ г. Чимишлия.

НИП призывает всех водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md