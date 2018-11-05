Патрульные с радарами охотятся на “шумахеров” на 12 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 5 ноября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);
- R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
- M 1: Кишинёв – Леушены (на участке Яловенского района);
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 30: Кишинёв – Новые Анены – Каушаны;
- R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 21 км, 23-48 км (на участке Оргеевского района);
- R 14: Сэрэтень – Сороки (на участке Теленештского района);
- R 33/R 34/ G 98: на участке Хынчешcкого района;
- R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6- 59 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 – 95 км;
- M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района;
- R 34: на участке Леовского района.
НИП призывает всех участников дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.
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