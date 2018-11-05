Патрульные с радарами охотятся на “шумахеров” на 12 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 5 ноября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

M 1: Кишинёв – Леушены (на участке Яловенского района);

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Кишинёв – Новые Анены – Каушаны;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 13 – 21 км, 23-48 км (на участке Оргеевского района);

R 14: Сэрэтень – Сороки (на участке Теленештского района);

R 33/R 34/ G 98: на участке Хынчешcкого района;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6- 59 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 20 – 65 – 95 км;

M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района;

R 34: на участке Леовского района.

НИП призывает всех участников дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.