Патрульные с радарами “охотятся” на любителей погонять на 10 трассах страны

Патрульные с радарами “охотятся” на любителей погонять на 10 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости. 

Так, сегодня, 23 ноября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);
  • R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
  • R 6: Кишинёв –  Оргеев  – Бельцы;
  • R 2: Кишинёв-  Бендеры- Тирасполь;
  • R 6: Кишинёв –  Оргеев;
  • R 30: Кишинёв – Анений Ной – Кэушаны;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 35 – 95 км;
  • R 3/R 33: на участке Хынчештского района;
  • M 3/ R 3/R 26: на участке Чимишлийского района;
  • R 34: на участке Леовского района.

НИП призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД,

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