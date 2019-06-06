Патрульные с радарами – на каких трассах они находятся сегодня

Патрульные с радарами – на каких трассах они находятся сегодня

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 6 июня, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 1: Леушены – Кишинёв, 28 – 43 км;
  • M 3: Кишинёв – Комрат – Джурджулешты, 72 – 124 км;
  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 65 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 51 км, 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
  • R 31/R 30: Тудора – Паланка – украинская граница, 0 – 15 км;
  • R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.
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