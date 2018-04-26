Патрульные с радарами будут дежурить сегодня на 10 трассах страны

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Так, сегодня, 26 апреля, на следующих участках дороги необходимо быть предельно внимательными и адаптировать скорость, согласно предписаниям ПДД:

– M 1/R 3/M 3: Яловенский район;

– M 5/R 1: Страшенский район;

– M 3: Кишинев – Комрат – Джурджулешты, 189 – 218 км;

– R 1: Кишинев– Унгены, 128 – 70 км;

– R 2: Кишинев – Бендеры, 22 – 54 км;

– R 4: Гояны- Криуляны: 18 – 42 км;

– M 5: Крива – Бельцы – Кишинев, 0 – 39 км, 104 – 133 км, 194 – 224 км;

– R 13: Бельцы – Флорешты – R14, 49 – 86 км;

– R 14: R 6 – Кодрул Ноу – Сороки – Унгры, 95 – 168 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 20 км.

НИП призывает всех участников дорожного движения следовать правилам дорожного движения, не превышать максимально допустимую скорость, а также соблюдать дистанцию между транспортными средствами.