Патрульные продолжают охоту на пешеходов-нарушителей (ВИДЕО)

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В Молдове проходит спецоперация «Пешеход», в рамках которой сотрудники патрульной полиции штрафуют не только водителей, не уступающих дорогу людям на «зебре», но и самих пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах.

Сотрудники Национального инспектората патрулирования, охотясь за нарушителями, снимают на камеру всё, что происходит на дорогах страны. Десятки пешеходов переходят дорогу в неположенных местах и подвергают свою жизнь опасности, несмотря на то, что «зебра» находится всего в нескольких шагах от них.

– Не рискуй жизнью ради того, чтобы перейти дорогу быстрее. От одной стороны дороги до другой может произойти многое. Переходя дорогу в неположенных местах, ты подставляешь и водителя, – призывает НИП.

Напомним, что спецоперация «Пешеход» проходит на территории всей страны. Патрульные штрафуют не только пешеходов-нарушителей, но и водителей, которые не уступают дорогу людям на «зебре».