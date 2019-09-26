Патрульные предупреждают водителей об опасностях на дорогах в связи с дождём

Патрульные предупреждают водителей об опасностях на дорогах в связи с дождём

Автомобилистов просят быть предельно внимательными.

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) обращает внимание водителей на погодные условия, установившиеся в стране. Стоит отметить, что Государственная гидрометеорологическая служба предупредила население, что сегодня и завтра на всей территории республики будет идти дождь.

В связи с этим НИП напоминает водителям, что во время дождя необходимо соблюдать следующие правила:

  • быть предельно внимательными;
  • соблюдать дистанцию между автомобилями;
  • не блокировать перекрёстки.

Кроме этого, пешеходов просят переходить улицу только в отведённых для этого местах. Следует также быть внимательнее в ночное время суток, так как видимость на дорогах снижена.

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