Патрульные предупреждают водителей об опасностях на дорогах в связи с дождём

Автомобилистов просят быть предельно внимательными.
Национальный инспекторат патрулирования (НИП) обращает внимание водителей на погодные условия, установившиеся в стране. Стоит отметить, что Государственная гидрометеорологическая служба предупредила население, что сегодня и завтра на всей территории республики будет идти дождь.
В связи с этим НИП напоминает водителям, что во время дождя необходимо соблюдать следующие правила:
- быть предельно внимательными;
- соблюдать дистанцию между автомобилями;
- не блокировать перекрёстки.
Кроме этого, пешеходов просят переходить улицу только в отведённых для этого местах. Следует также быть внимательнее в ночное время суток, так как видимость на дорогах снижена.
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