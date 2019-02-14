Патрульные поймали водителя, перевозившего около 8 000 пачек сигарет

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Инцидент произошёл вчера, 13 февраля, в Бельцах.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, экипаж полиции остановил автомобиль марки Mercedes, который хаотично двигался. Было установлено, что за рулём автомобиля находился 23-летний молодой человек. В ходе проверки патрульные обнаружили на задних сиденьях около 8 000 пачек сигарет. Водитель не смог объяснить происхождение товара и предъявить документы.

В связи с этим молодой человек был сопровождён в Инспекторат полиции Бельц для выяснения обстоятельств. Если он не сможет продемонстрировать происхождение товара, то ему грозит административное наказание за незаконный оборот товара.