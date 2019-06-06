Патрульные поймали двух водителей в состоянии, близком к алкогольной коме (ВИДЕО)

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Ни штрафы, ни изъятие водительского удостоверения на несколько лет, ни прохождение экзамена и программы по борьбе с алкоголизмом и наркотической зависимостью не останавливают некоторых водителей перед соблазном сесть пьяными за руль. Более того, патрульные ловят некоторых автовладельцев в рекордном состоянии алкогольного опьянения.

Один из них сел за руль мотоцикла и выехал на улицы Кишинёва, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования. Сотрудники НИП остановили его, когда он «восьмёрками» ехал по улице Каля Ешилор. В результате проверки было установлено, что в выдыхаемом воздухе 37-летнего водителя содержится 1,46 мг/л алкоголя.

Второй водитель, менее пьяный, но ненамного – с 0,94 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, был остановлен на трассе Яловены-Хынчешты. 22-летний молодой человек находился за рулём мотоцикла без регистрационных номеров.

В связи с этим НИП напоминает водителям о том, что любое количество алкоголя, даже минимальное, может повлиять на способность управлять автомобилем, и чем больше алкоголя в крови, тем выше вероятность возникновения дорожно-транспортного происшествия. Напомним, что минимальная степень алкогольного опьянения начинается с 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе. А сильное алкогольное опьянение начинается от 0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе. Стоит отметить, что алкогольное опьянение может усилиться в течение 3-х часов с момента последнего употребления спиртных напитков.