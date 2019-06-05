Патрульные оштрафовали бессовестного отца, курившего в машине с ребёнком на руках (ВИДЕО)

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Сегодня утром сотрудники Национального инспектората патрулирования, которые следили за дорожным движением на трассе R1 Кишинёв – Страшены, заметили автомобиль марки Mercedes, на переднем сидении которого находился ребёнок. В целях предотвращения вероятной трагедии патрульные остановили транспортное средство, после чего был выявлен ряд нарушений.

По данным пресс-службы НИП, 31-летний водитель из Ниспорен проигнорировал правила перевозки детей младше семи лет, а за то, что его пассажир не был пристёгнут, ему был наложен штраф в размере 3 300 леев с начислением 8 штрафных пунктов. Кроме этого, патрульный заметил, что пассажир, на руках которого находился ребёнок, курил прямо над несовершеннолетним, ставя его здоровье под угрозу. За нарушение мужчине был наложен штраф в размере 1 500 леев.

В связи с этим НИП продолжает предупреждать водителей, а также пассажиров о том, что они несут ответственность за безопасную перевозку несовершеннолетних. Водители обязаны пристёгивать ремень безопасности и следить за безопасностью и здоровьем тех, кто находится в машине. НИП также напоминает, что даже неощутимый нажим на педаль тормоза может завершиться серьёзными ранениями для ребёнка.