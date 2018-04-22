Патрульные не дремлют: на трассах остановили около 400 водителей

Патрульные не дремлют: на трассах остановили около 400 водителей

Причиной стали, в том числе, нарушения, допущенные автовладельцами ранее. 

Так, в течение нескольких часов патрульные проверили около 400 автомобилей. В результате в отношении 39 автовладельцев были заведены протоколы. А более половины водителей были наказаны за превышение скорости.

Еще 14 получили повестки для подтверждения личности водителей, которые управляли автотранспортными средствами в момент нарушения, отмечается в пресс-релизе Национального инспектората патрулирования. НИП призывает автовладельцев строго соблюдать ПДД.

 

 

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