Патрульные не дремлют: на трассах остановили около 400 водителей

Причиной стали, в том числе, нарушения, допущенные автовладельцами ранее.

Так, в течение нескольких часов патрульные проверили около 400 автомобилей. В результате в отношении 39 автовладельцев были заведены протоколы. А более половины водителей были наказаны за превышение скорости.

Еще 14 получили повестки для подтверждения личности водителей, которые управляли автотранспортными средствами в момент нарушения, отмечается в пресс-релизе Национального инспектората патрулирования. НИП призывает автовладельцев строго соблюдать ПДД.