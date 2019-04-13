Патрульные нашли водителя, похваставшегося в соцсетях затемнёнными окнами: ему наложили штраф и обязали снять тонировку (ВИДЕО)

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Молодой водитель решил похвастаться в социальных сетях тем, что он единственный, кто может себе позволить так затонировать передние окна автомобиля. Однако спустя некоторое время патрульные нашли «смелого» водителя и напомнили ему, что все граждане страны равны перед законом.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, водителя с затемнёнными окнами обнаружил один из экипажей, следивший за порядком дорожного движения. Таким образом, 28-летний водитель автомобиля марки Hyundai Santa Fe получил административное наказание в виде штрафа в размере 1 200 леев с начислением 3 штрафных пунктов.

– НИП не допускает таких действий, мы все равны перед законом. А те, кто испытывает свою удачу, проявляют неуважение по отношению к другим участникам дорожного движения и не соблюдают законы, получат соответствующие наказания, – предупреждает НИП.

Кроме этого, Нацинспекторат патрулирования призвал граждан не быть равнодушными и сообщать в полицию о машинах с излишне затонированными стёклами. Затемнённые стёкла значительно уменьшают поле зрения водителя, особенно в условиях тумана и в ночное время суток, что может привести к ДТП, в котором могут пострадать невинные люди.