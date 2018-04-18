Патрульные на велосипедах поймали в столичном парке юного наркомана (ФОТО)

Случилось это вчерашним вечером в городском парке “La Izvor” сектора Буюканы.

Похоже, “La Izvor” пользуется особым спросом у наркоманов, которые с приходом весны тоже хотят оздоровиться и провести время на свежем воздухе. Так, несколько дней назад патрульная полиция поймала двух юношей “под кайфом”. Идентичный случай произошёл и вчера, когда сотрудники НИП обнаружили 21-летнего молодого человека с подозрительным поведением, характерным при употреблении наркотиков.

Согласно сообщению пресс-службы НИП, во время личного обыска у подозреваемого нашли несколько пакетиков с массой растительного происхождения, предположительно, наркотическим веществом. В связи с этим, юношу сопроводили в инспекторат полиции сектора Буюкан для дальнейшего расследования. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, результаты которой определит меру наказания правонарушителя.

Нацинспекторат патрулирования напоминает, что если вы стали свидетелем подозрительного поведения со стороны других прохожих, то необходимо позвонить по номеру 902 или 112.

Напомним, что на прошлой неделе в СМИ растиражировали событие года – подключение освещения в парке La Izvor. Однако уже к концу недели, в пик ликования людей, аллея погрузилась в кромешную тьму, а от освещения остались лишь слухи.