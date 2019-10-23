Патрульные на служебном авто спровоцировали ДТП в Пересечено: грузовик врезался в легковушку (ВИДЕО)

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Автомобиль патрульной полиции спровоцировал серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Пересечено. Водитель служебной машины резко свернул в обратную сторону, проехав через двойную сплошную линию. В связи с этим водитель грузовика не успел притормозить, большегруз врезался в другой автомобиль.

ДТП попало на камеру свидетеля, который двигался за автомобилем патрульной полиции. Видеозапись была опубликована в социальной сети. На кадрах видно, что машина патрульных резко свернула влево там, где разворот не разрешён, согласно ПДД. Некоторые автомобили успели притормозить, чтобы избежать аварии, а вот водителю грузовика это не удалось сделать, передаёт protv.md.

Информация о пострадавших не поступала.