Патрульные на служебном авто спровоцировали ДТП в Пересечено: грузовик врезался в легковушку (ВИДЕО)

Патрульные на служебном авто спровоцировали ДТП в Пересечено: грузовик врезался в легковушку (ВИДЕО)

Автомобиль патрульной полиции спровоцировал серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Пересечено. Водитель служебной машины резко свернул в обратную сторону, проехав через двойную сплошную линию. В связи с этим водитель грузовика не успел притормозить, большегруз врезался в другой автомобиль.

ДТП попало на камеру свидетеля, который двигался за автомобилем патрульной полиции. Видеозапись была опубликована в социальной сети. На кадрах видно, что машина патрульных резко свернула влево там, где разворот не разрешён, согласно ПДД. Некоторые автомобили успели притормозить, чтобы избежать аварии, а вот водителю грузовика это не удалось сделать, передаёт protv.md.

Информация о пострадавших не поступала.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md