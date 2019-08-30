Патрульные испытали реверсивную полосу ещё на одной оживлённой улице столицы (ФОТО)

Патрульные испытали реверсивную полосу ещё на одной оживлённой улице столицы (ФОТО)

Сегодня, 30 августа, сотрудники Национального инспектората патрулирования испытали реверсивную полосу на улице Василе Лупу в Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, патрульные выбрали эту улицу, так как она является важной артерией, связывающей два сектора. Обычно в часы пик на улице возникают пробки, однако этого не произошло сегодня благодаря реверсивной полосе.

Напомним, что ранее реверсивную полосу тестировали на улице Алеку Руссо в Кишинёве. Если их эффективность будет доказана, компетентные органы предпримут следующие шаги для их реализации.

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