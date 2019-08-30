Патрульные испытали реверсивную полосу ещё на одной оживлённой улице столицы (ФОТО)

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Сегодня, 30 августа, сотрудники Национального инспектората патрулирования испытали реверсивную полосу на улице Василе Лупу в Кишинёве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, патрульные выбрали эту улицу, так как она является важной артерией, связывающей два сектора. Обычно в часы пик на улице возникают пробки, однако этого не произошло сегодня благодаря реверсивной полосе.

Напомним, что ранее реверсивную полосу тестировали на улице Алеку Руссо в Кишинёве. Если их эффективность будет доказана, компетентные органы предпримут следующие шаги для их реализации.