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Патрульные инспекторы объявили охоту за любителями ездить с непристегнутым ремнем безопасности (ВИДЕО)

Патрульные инспекторы объявили охоту за любителями ездить с непристегнутым ремнем безопасности (ВИДЕО)

Ежедневно около 30 водителей попадаются на этом нарушении.

Учитывая участившиеся аварии в зимний период, Генеральный инспекторат патрулирования напоминает о важности ездить с пристегнутым ремнем безопасности. Полицейские проводят с водителями профилактические беседы, а в случае выявления нарушений, выписывают штрафы.

Так, штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 450-600 леев с применением 3 штрафных пунктов.

Патрульные инспекторы также призвали водителей держать обе руки на руле и быть внимательными на дороге.

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