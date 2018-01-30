Патрульные инспекторы объявили охоту на автовладельцев с летней резиной (ВИДЕО)

В результате, 16 водителей попались на отсутствии зимней резины.

Национальный инспекторат патрулирования провел рейд по выявлению водителей, которые несмотря на гололед, продолжают ездить на летних шинах. Акция прошла на улицах Кишинева. Всего за три часа инспекторы зафиксировали 16 нарушений.

Таким образом, для того, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения, НИП рекомендует:

– перед тем, как отправиться в путь, поинтересоваться погодными условиями и состоянием дорог, по которым необходимо будет проехать;

– избегать езды по скользким дорогам в ночное время и на дальние расстояния.

Национальный инспекторат патрулирования напоминает, что согласно действующему законодательству, в случае, когда дороги покрыты снегом или льдом, транспортные средства в обязательном порядке должны быть «обуты» в зимнюю резину. Нарушителям же грозят санкции.

Ранее стало известно, что в конце недели в Молдову вернутся снегопады.