Патрульные и сотрудники Нацинспектората пробации призвали водителей не пить за рулём в рамках новой акции

Патрульные и сотрудники Нацинспектората пробации призвали водителей не пить за рулём в рамках новой акции

«Не садись пьяным за руль! Кто-то родной ждёт тебя дома!», – гласит слоган акции.

Национальный инспекторат патрулирования совместно с Национальным инспекторатом пробации провели совместную акцию, в рамках которой распространили на севере страны среди водителей информационные листовки о плохом влиянии алкоголя на организм и о рисках для тех, кто садится за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

По данным НИП, с начала текущего года из-за нетрезвых водителей в стране произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых скончались 4 человека, а ещё 15 получили травмы.

– Отмечаем, что вождение в нетрезвом виде – это опасная комбинация, которая зачастую становится причиной серьёзных аварий, – сообщает НИП.

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