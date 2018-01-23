Патрульная полиция Молдовы может лишиться права снимать номера автомобилей

Соответствующий проект о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях был зарегистрирован в парламенте.

В информативной заметке к проекту говорится, что патрульные инспекторы в настоящее время снимают номерные знаки с автомобилей, припаркованных в нарушение ПДД. Авторы документа утверждают, что, согласно ст. 238, наказанием за стоянку в запрещенных местах является штраф от 5 до 10 условных единиц с применением двух штрафных очков, пишет bizlaw.md.

Указывается, что после снятия номерных знаков владельцы транспортных средств часто попадают в сложную ситуацию, теряя возможность передвигаться на машине, а также вынуждены прибегать к услугам эвакуатора для доставки своего автомобиля домой.

Авторы инициативы отмечают, что практика снятия регистрационных номеров является неэффективной, не обеспечивая решения проблемы с нарушениями со стороны водителей. В информативной записке также указывается, что у НИП есть необходимые инструменты для наказания водителей без лишения их номеров.