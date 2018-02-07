Патрульная полиция и налоговая “взяли на карандаш” таксистов и маршрутчиков (ФОТО)

С сегодняшнего дня патрульная полиция будет останавливать всех пассажироперевозчиков. Это предусматривает кампания по информированию тех, кто занят пассажирскими перевозками, которая стартовала сегодня под лозунгом «Будь честным – перевози законно».

Так, сегодня сотрудники налоговой службы и патрульной полиции распространяли информационные листовки, останавливая таксистов на дорогах столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кампания продлиться до 5 марта. В течении этого времени налоговые инспекторы будут посещать и информировать всех, кто работает в сфере пассажирских перевозках о том, как важно добровольно соблюдать действующее законодательство, работать на легальной основе и своевременно выплачивать налоги.

Налоговая служба предупреждает, что в завершении кампании их сотрудники проведут проверки транспортных средств: на наличие лицензии, использование счётчиков, выдачу квитанций пассажирам.

Нарушение этих правил влечёт за собой санкции, предусмотренные Кодексом о правонарушениях и Налоговым кодексом.