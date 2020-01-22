Патроны в наследство: бендерчанка нашла при уборке квартиры боеприпасы

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Более трёх десятков патронов различных калибров и запал от ручной гранаты обнаружила жительница Бендер при уборке квартиры. Боеприпасы хранились в сейфе, который принадлежал её покойному мужу.

Об опасном содержимом сейфа женщина даже не подозревала. Разбирая вещи покойного супруга, она нашла связку ключей. Один из них оказался от сейфа.

Увидев содержимое, 64-летняя горожанка позвонила в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Патроны были изъяты.

Обстоятельства инцидента выясняются.