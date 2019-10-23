Патроны для охоты и психотропные вещества были обнаружены в ходе пограничного контроля (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции предотвратили две попытки незаконного провоза запрещённых предметов через госграницу на КПП Бричаны и Атаки. В связи с этим были задокументированы два гражданина Молдовы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, первый инцидент был задокументирован на КПП Бричаны, когда для прохождения госграницы подъехал автомобиль марки Dacia Logan, зарегистрированный в Молдове. В ходе проверки в багажнике автомобиля были обнаружены 24 патрона для охотничьего оружия. Водитель сообщил, что он является членом Ассоциации охотников и рыболовов, что было подтверждено документально. По его словам, он недавно охотился и забыл вытащить патроны из багажника. Они были изъяты.

Второй инцидент был зарегистрирован вчера, 22 октября, на КПП Атаки. На основании оперативной информации пограничники провели тщательный досмотр пешехода, прибывшего на пропускной пункт. При нем были обнаружены три ампулы с надписью Nalbufin. Это препарат, находящийся в списке психотропных веществ. На имя мужчины был заполнен протокол о правонарушении.