Патриарх Кирилл выразил признательность Игорю Додону за его внимание к жизни молдавской Церкви

Патриарх Кирилл выразил признательность Игорю Додону за его внимание к жизни молдавской Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Молдова Игоря Додона с 45-летием.

В своем послании Его Святейшество отмечает, что глава государства посвятил свою жизнь “трудам на благо Отечества и молдавского народа”, а “верность призванию, принципиальность и другие замечательные личные качества помогают с честью проходить поприще государственного служения, отстаивая верховенство закона и защищая национальные интересы”.

– Глубоко признателен Вам за внимание к жизни Православной Церкви Молдовы, стремление к установлению конструктивного взаимодействия православной общественности с органами власти, направленного на духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан, укрепление единства и согласия в стране. Надеясь на продолжение сложившегося плодотворного соработничества, желаю Вам доброго здоровья, мира и благодатной помощи от Господа в Вашем дальнейшем высоком и ответственном служении народу Молдовы, – говорится в поздравлении патриарха. 

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