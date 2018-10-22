Патриарх Кирилл прибудет в Молдову в эти выходные: президент обсудил детали визита с послом России (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 22 октября, встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, ситуации во внутренней и внешней политике страны.

– Также детально рассмотрели программу предстоящего 27-28 октября пастырского визита в Молдову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно программе, в субботу вечером Его Святейшество отслужит молебен в Соборе Рождества Христова в Кишинёве. Кроме того, предстоятель Русской Православной Церкви впервые посетит Комрат и Бельцы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

По его словам, отдельной темой обсуждения стал официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию. Напомним, он состоится в период с 30 октября по 1 ноября.