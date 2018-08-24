Патриарх Кирилл и президент Румынии поздравили Игоря Додона и молдавский народ с Днем независимости (DOC)

В адрес Президента Республики Молдова продолжают поступать поздравления по случаю Дня Независимости.

Свое приветственное послание Игорю Додону направил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

– Его Святейшество желает народу Республики Молдова мира и благополучия, – отметил пресс-секретарь главы молдавского государства Максим Лебединский.

Также было получено послание от президента Румынии Клауса Йоханниса. Он вновь заявил о своей поддержке консолидации демократических ценностей и реформ в Республике Молдова.