Патриарх Кирилл благословил президента и молдавский народ на добрые начинания

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Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. Сегодня глава государства по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Игорь Додон принял участие в божественной литургии в Покровском женском монастыре в Москве, где почивают мощи блаженной Матроны Московской.

Службу возглавил сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После литургии глава государства и Владыка провели беседу.

⁃ Мы говорили о гражданском мире в Молдове, о защите Православной Церкви от нападок, о поддержке семьи и продвижении традиционных ценностей. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил нас и нашу страну на добрые начинания, – отметил президент на своей странице в соцсети.