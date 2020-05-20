Патентообладатели, работающие на рынках Кишинева и Бельц, получат помощь от государства

Патентообладатели, работающие на рынках Кишинева и Бельц, получат помощь от государства

Патентообладатели, работающие на рынках Кишинева и Бельц, получат дополнительную материальную помощь от государства в размере 2 775 леев. Об этом Ион Кику объявил после заседания правительства. 

– Владельцам патентов, работающим на рынках, которые пока остаются закрытыми, государство выделит по 2 775 леев в качестве пособия по безработице. Они продолжат получать это пособие в зависимости от количества дней, пока торговые точки не возобновят работу, – уточнил Кику.

Глава кабмина напомнил, пишет ntv.md, что руководство страны рассчитывает открыть рынки в столице и в Бельцах с 1 июня, при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

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