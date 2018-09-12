Пассажиры самолетов смогут обращаться за помощью непосредственно в Орган гражданской авиации

Пассажиры самолетов смогут обращаться за помощью непосредственно в Орган гражданской авиации

Если у пассажиров самолетов при авиаперелетах будут возникать проблемы, они смогут получить помощь, обратившись в Орган гражданской авиации.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, сегодня кабинет министров утвердил поправки к Положению о компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов, пишет moldpres.md.

Документ предусматривает передачу полномочий по защите прав потребителей в области авиаперевозок от Агентства по защите прав потребителей в Орган гражданской авиации.

Планируется, что это увеличит защиту пассажиров в отношениях с авиаперевозчиками, так как помощь будет непосредственно предоставляться учреждением с функциями контроля и наблюдения в области гражданской авиации.

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