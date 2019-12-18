Пассажиры подождут

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О повторных протестах транспортных операторов

На прошлой неделе в Кишинёве прошла массовая акция протеста водителей микроавтобусов, осуществляющих рейсы по междугородним маршрутам. Они вышли на повторную забастовку, так как власти не хотят повышать тариф на пассажироперевозки. Правительство не спешит это делать, потому что взамен ждёт улучшения качества услуги.

Парад маршруток

За день до протеста Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (АРАП) выступила с сообщением для прессы, поставив в известность власти и общественность о планируемой манифестации. Было заявлено об участии 350 транспортных средств. В то время как три с половиной сотни водителей протестовали на площади, ещё более тысячи владельцев пассажирских транспортных средств отменили осуществляемые ими рейсы.

11 декабря в центре столицы движение машин фактически было парализовано. Микроавтобусы стали подъезжать на ПВНС за пару часов до самой акции протеста, заняв три полосы движения от улицы Бэнулеску Бодони до Пушкина и прилегающую к ним пешеходную часть площади. Сотрудники Дорожной полиции перенаправляли все автомобили вниз по улице Пушкина. В центре столицы образовались огромные пробки.

Среди условий правительства – обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение налогового законодательства, что не выполняется всеми экономическими агентами в этой области.

Ставка на меморандум

Как ранее писала «АиФ в Молдове», во время октябрьских манифестаций АРАП требовала от властей повысить тариф на перевозки с 48 до 92 банов за километр, мотивируя это ростом цен на горючее, запчасти и прочее. Министерство экономики и инфраструктуры не спешило идти на поводу у транспортников. Их пригласили на переговоры, где выдвинули ряд требований, в том числе повысить качество предоставляемой услуги.

С октября до дня проведения акции протеста транспортники встречались с руководством Минэкономики трижды. На встречах было определено несколько мер, которые позволят в дальнейшем снизить их расходы.

По итогам этого раунда переговоров был составлен проект меморандума о взаимопонимании. Если документ будет подписан, перевозчики согласны на повышение тарифа с 48 не до 92, а до 74 – 76 банов за километр.

Нечестный способ

На акции протеста председатель правления АРАП Олег Алекса посетовал, что они финансируются только из одного источника – пассажиров.

– Государство нам ничего не даёт. Наоборот – оно у нас отбирает, – сказал он. – …На протяжении шести лет нам говорят, что не время повышать тариф. Политически подходящего момента никогда не будет.

Вместе с тем О. Алекса сказал, что они готовы обновлять транспортные единицы, если их инвестиции окупятся, а пока этого не происходит. Мол, сегодня ставка по банковским кредитам выше, чем их доходы.

Руководство Минэкономики считает, что перевозчики выбрали не самый правильный вариант для решения своей проблемы. Им неоднократно говорили о необходимости сначала улучшить качество предоставления услуг по пассажироперевозкам, а уж потом требовать пересмотра их стоимости.

– Мы знаем, что проблемой тарифов пренебрегают уже несколько лет, в то же время мы считаем неправильным этот ультимативный подход без улучшения качества и безопасности услуг для пассажиров, – подчеркнул министр экономики Анатолий Усатый.

Премьер-министр Ион Кику, комментируя на брифинге в пятницу, 13 декабря, протесты перевозчиков, отметил, что забастовки – не самый эффективный способ решения проблемы.

– Среди условий правительства – обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение налогового законодательства, что не выполняется всеми экономическими агентами в этой области, – сказал он.

Если компромисса найти не удастся, перевозчики грозят продолжением протестов.

Анастасия Погодина

Фото Игоря Взорова