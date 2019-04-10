Пассажиры-дебоширы напали на таксиста за отказ везти неряшливого клиента

Пассажиры-дебоширы напали на таксиста за отказ везти неряшливого клиента

Конфликт между водителем такси и группой нетрезвых клиентов возник на окраине Рыбницы. Прибыв на вызов, 55-летний таксист отказался везти одного из четырёх пассажиров, так как одежда мужчины была изрядно испачкана. Завязалась ссора.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, дебоширы пытались силой открыть запертые двери. Чтобы вызвать подмогу, водитель хотел нажать «тревожную кнопку» на планшете. Однако один из клиентов, 40-летний рыбничанин, выхватил гаджет и бросил его на землю. Потерпевший позвонил на линию «102».

Прибывшие на место сотрудники милиции задержали граждан и доставили в Рыбницкий ОВД для разбирательства. У планшета марки Digma повреждено стекло. Сумма ущерба устанавливается. По факту умышленного повреждения имущества проводится дознание.

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