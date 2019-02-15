Пассажиры бендерского троллейбуса напуганы: во время движения загадочным образом треснуло стекло (ФОТО)

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Инцидент произошел в троллейбусе марки «Авиагард», следовавшем по маршруту №1 в Бендерах.

По информации МВД Приднестровья, когда транспортное средство отъехало от конечной остановки по улице 40 лет Победы, водитель и пассажиры услышали треск. Разбилось стекло средней входной пассажирской двери. Сумма материального ущерба устанавливается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следов, указывающих на то, что причиной порчи имущества мог стать выстрел из оружия, на месте происшествия не обнаружено. По словам граждан, находившихся в общественном транспорте, кроме треска стекла, никаких посторонних шумов никто не слышал.

По факту происшествия проводится разбирательство.