Пассажирский поезд Унгены – Кишинёв будет постоянно циркулировать с шестью вагонами

Подвижной состав пассажирского поезда №6826 Унгены – Кишинёв будет постоянно циркулировать с 6-ю вагонами, которые вмещают 568 человек на сидячих местах и ещё 300 человек – стоя.

Такие изменения были объявлены вчера, 12 ноября, Министерством экономики и инфраструктуры, после того, как в конце октября жители села Сипотень Кэлэрашского района заблокировали движение поезда по маршруту Унгены – Кишинёв, выразив таким образом недовольство нехваткой мест в поезде. В зимнее время, вагоны 2 составов, курсирующих по этому маршруту, будут отапливаться, передаёт moldpres.md. По данным анализа, проведенного ГП «Железная дорога Молдовы», в пятницу вечером и в понедельник утром поезд Унгены – Кишинёв перевозит не более 550 человек, а в остальные дни – не более 450 пассажиров.

В то же время ЖДМ, проанализировав пассажиропоток пригородного поезда Кишинёв – Бендеры – Кишинёв, пополняет подвижной состав и по этому направлению. Теперь в Бендеры будет циркулировать пассажирский поезд из 3 вагонов, вместимостью 215 мест, вместо двух вагонов, вместимостью 132 места.

Поезд по маршруту Унгены – Кишинёв курсирует ежедневно с отправкой в 03:51 со станции Унгены. В Сипотень поезд будет прибывать в 05:15, а в Кишинёв – в 06:59. Стоимость билета – 24 лея.