Пассажирский микроавтобус попал в ДТП близ Оргеева: три человека госпитализированы (ВИДЕО)

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Микроавтобус, курсирующий по маршруту “Кишинёв-Сорока”, попал в аварию под Оргеевом. Три человека, включая ребёнка, были доставлены в больницу.

Инцидент произошёл сегодня днём. По данным полиции, 30-летний водитель автомобиля Audi выехал на второстепенную дорогу, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с микроавтобусом, которым управлял 40-летний мужчина, пишет protv.md.

3 пассажира микроавтобуса, включая несовершеннолетнего, были доставлены в больницу с различными травмами. Обе машины получили повреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.