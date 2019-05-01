Пассажирский автобус из Молдовы столкнулся с легковой машиной под Тулой: есть пострадавшие

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Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легковой машины на трассе “Крым” в Тульской области. По предварительным данным, автобус с молдавскими номерами следовал по маршруту “Кишинев-Москва”.

– В 17:40 на 199-м км федеральной трассы “Крым” в Щекинском районе следовавший в северном направлении пассажирский автобус “Бова” столкнулся с легковой машиной “Лада Гранта”, которая ехала также в попутном направлении. Никто из находившихся в салоне автобуса пассажиров не пострадал. В легковой машине травмы получили три женщины, медицинская помощь им оказана на месте, – рассказал “Интерфаксу” начальник пресс-службы УМВД региона Андрей Ярцев.

Обстоятельства ДТП выясняются.