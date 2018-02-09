Пассажиров рейса Air Moldova Кишинев-Франкфурт час продержали в автобусе после регистрации (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет должен был взлететь в 13.00, но пассажирам сообщили, что полет задерживается по техническим причинам.

Один из пассажиров данного рейса рассказал, что людей держали около часа в автобусе без объяснения причин, после чего им сообщили, что есть техническая проблема. Менеджер по связям с общественностью Air Moldova Михаела Жосан объяснила журналисту портала zdg.md, что причиной отсрочки рейса является «незначительная техническая неисправность».

– Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы устранить неисправность, возможно, не очень много. Пассажиры были высажены и ожидают в зале, – сказал сотрудник, отметив, что неизвестно, полетят ли люди этим же самолетом или другим. Она уточнила, что вылета ожидают 80 пассажиров.

На данный момент, согласно онлайн-табло столичного аэропорта, посадка на этот рейс уже завершена.