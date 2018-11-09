Пассажирка такси пострадала в серьезном ДТП в Рыбнице

Пассажирка такси пострадала в серьезном ДТП в Рыбнице

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали трое жителей города. Два автомобиля Volkswagen столкнулись на равнозначном перекрёстке.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 36-летний водитель иномарки, следовавшей по улице Бородинской, не уступил дорогу такси, двигавшемуся «по помехе справа» по улице Советской. За рулём данного транспортного средства находился 43-летний мужчина.

В результате аварии водители не пострадали. 32-летняя пассажирка такси получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушибов. Она госпитализирована в неврологическое отделение Центральной районной больницы.

По факту случившегося ведётся разбирательство.

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