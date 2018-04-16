Пассажирка столичного автобуса засудила его водителя, ставшего виновником ее травм

Жительница Кишинева подала в суд на водителя автобуса маршрута №5, заявив о причиненном ей моральном вреде.

В своем иске женщина рассказала, что, во время того как она спускалась по ступенькам автобуса, намереваясь выйти, тот внезапно тронулся, она не удержалась и упала под его колеса. Следствием падения стали травмы, приведшие к двум операциям, медикаментозному лечению и периоду реабилитации, пишет bizlaw.md.

Женщина также отметила, что инцидент причинил ей сильные психические и физические страдания. В течение двух месяцев ей приходилось использовать трость, а на ноге был большой шрам, поэтому ей пришлось сменить гардероб.

Виновным в ДТП был признан водитель автобуса, который проявил неосторожность и проигнорировал Правила дорожного движения. Водитель был наказан штрафом в размере 1 тысячи леев и начислением шести штрафных очков.

Пострадавшая потребовала от водителя автобуса компенсацию морального вреда в сумме 15 тысяч леев, и оплаты судебных издержек – около 3 тысяч леев. Стоимость ее лечения была частично покрыта страховой компанией. Столичный суд встал на сторону пострадавшей и полностью одобрил иск.

Однако водитель автобуса не согласился с решением и подал апелляцию. Апелляционная палата Кишинева постановила, что решение первой инстанции о моральном ущербе ошибочно: требуемая сумма завышена. Инстанция приняла решение уменьшить сумму моральной компенсации до 5 тысяч леев, а также уменьшила сумму судебных издержек, которые все же придется уплатить ответчику.

Решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате.