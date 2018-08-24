Пассажир рейса Кишинёв-Берлин спрятал в чемодане 6 тысяч сигарет

Служебный пёс таможенников отреагировал на багаж пассажира, после чего контрабанда была обнаружена.

По данным Таможенной службы, мужчина пытался вывезти из страны 6 000 сигарет в обход таможенного контроля. Партия контрабандных сигарет была изъята.

Ещё одна попытка незаконного вывоза из страны табачных изделий была зарегистрирована на таможенном пункте в Кагуле. Стражи границы обнаружили в маршрутном автобусе, направлявшемся в Италию, 13 000 сигарет разных марок.

По фактам контрабанды ведётся расследование. Табачные изделия изъяты, а нарушители оштрафованы.