Пассажир, попавший в больницу в результате аварии на улице Чуфля, вышел из комы

21-летний мужчина, которого госпитализировали после страшной аварии на улице Чуфля, пришёл в себя. По словам врачей, молодой человек находится в сознании, его жизнь вне опасности.

Мужчина попал в больницу 9 декабря в крайне тяжёлом состоянии. На данный момент он продолжает находиться в больнице, где проходит дальнейшее лечение, передаёт protv.md.

Напомним, что инцидент произошёл 9 декабря на улице Чуфля. Автомобиль марки Honda, в котором находились 4 молодых человека в возрасте от 20 до 21 года, на большой скорости врезался в столб и перевернулся. 20-летний водитель и 21-летняя пассажирка погибли на месте. Еще один 21-летний пассажир был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу. Четвертый молодой человек отделался легкими травмами.