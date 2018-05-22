Паспортные столы на Ботанике и Рышкановке расширяют режим работы в связи с наплывом клиентов

До 24 августа паспортные столы в указанных секторах города будут работать и по понедельникам.

Как сообщает пресс-служба Агентства государственных услуг, паспортные столы на Ботанике и Рышкановке будут работать с понедельника по субботу, начиная в 08:00 и заканчивая в 17:00. Следует отметить, что до этого понедельник считался выходным днём в Registru в этих секторах. Изменения связаны с увеличением числа заявок на получение удостоверения личности.

Кроме этого, паспортный стол будет работать, не прерываясь на обед. То есть, сотрудники будут отлучаться на час, следуя чёткому графику, чтобы не приостанавливать процесс выдачи документов. Структурные подразделения будут предоставлять услуги, находящиеся в их компетенции, в том числе и выдачу удостоверения личности в срочном порядке.

Стоит отметить, что паспортные столы на Буюканах и Чеканах продолжают работать в привычном режиме – со вторника по субботу с 08:00 до 17:00. А центральный офис работает 7 дней в неделю, при этом лишь в воскресенье до обеда.

Примечательно, что с начала мая Агентство госуслуг получило более 27 500 запросов на выдачу удостоверений личности от граждан Молдовы. В апреле госучреждение ежедневно получало около 2 000 заявок, а в мае число таковых увеличилось до 2 300. С начала года было выдано приблизительно 154 000 паспортов.