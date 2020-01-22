Паскару: Когда Плахотнюк был у власти, у Румынии не было никаких претензий

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Шантаж и давление со стороны Бухареста недопустимы. Так прокомментировал лидер национального движения «Воевод» Николай Паскару критические заявления румынского посла в Кишиневе Даниела Ионицэ.

Недавно дипломат заявил, что Румыния будет более осторожной в отношении Республики Молдова, указав, что, хотя «деньги поступают из Бухареста, голоса отдают за Москву».

Комментируя это заявление, Николай Паскару отметил, что претензии Румынии к правительству Кику недопустимы. Он напомнил представителям Румынии о том времени, когда в стране правил режим Плахотнюка, пишет noi.md.

– Мы возмущены таким отношением. Видимо, Бухаресту не нравится правительство Кику, но Республика Молдова является независимым, суверенным государством. В течение ряда лет Румыния проводит жесткую политику в отношении Молдовы. Постоянно финансируются проекты, направленные против государственности, вкладывались деньги в различные ведомства, унионистские организации, которые саботируют внутреннюю политику государства. Мы помним кражу миллиарда и олигарха Плахотнюка, который руководил страной и разрушал это государство изнутри. Тогда у Румынии не было претензий к этим людям, которые разрушали государство. У унионистских партий, которые были во время Плахотнюка, была задача сохранить этот альянс, который привел к огромным потерям для Молдовы: в деньгах, человеческих ресурсах, так как люди уезжали из страны, – отметил Паскару.

Активист подчеркнул, что отношения с Румынией должны основываться на взаимном уважении, а политический шантаж, который мы сейчас видим, и давление недопустимы.

– Бухарест бойкотирует Кишинев, и это не дипломатические или братские отношения, как утверждают некоторые, но, к сожалению, это отношения, основанные на интересах. Пусть эти лица в Бухаресте не думают, что простые люди этого не понимают. То, что сказал посол Даниел Ионицэ, будто американцы делают нам дороги, румыны – детские сады, а молдаване голосуют за Россию – ложь. Молдаване голосуют за прогосударственные партии, а не за Россию, – заключил Паскару.