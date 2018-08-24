Паштет, смузи и оладьи. Как приготовить нестандартные блюда из огурцов

Паштет, смузи и оладьи. Как приготовить нестандартные блюда из огурцов

Огурцы хорошо сочетаются с зеленью, фруктами и злаками.

Сезон огурцов в самом разгаре, а малосольные и свежие уже надоели?  «АиФ-Челябинск» предлагает подборку необычных рецептов их этих овощей.

Оладьи из огурцов

Приготовить огуречные оладьи не сложнее, чем оладьи из кабачков. Для этого блюда вполне сгодятся переросшие или горькие огурцы.

Ингредиенты:

  • 400 г огурцов
  •  Два яйца
  • Один стакан муки
  • Одна ст. л. крахмала
  • Соль и зелень по вкусу

Огурцы помыть, почистить от кожуры и семян, потереть на крупной тёрке, немного отжать получившуюся массу. Сок можно использовать для смузи или для косметических масок. Добавить яйца, муку, крахмал, соль, зелень и специи. Вымесить тесто. Выпекать, как обычные оладьи.

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Омлет с огурцами

Ингредиенты:

  • Три яйца
  • 100  г свежих огурцов
  • 100 мл молока
  • Одна репчатая луклвица
  • 0.5 ч. л. соды
  • Одна ст. л. растительного масла
  • соль и молотый черный перец по вкусу

Очистить  лук и нарезать его полукольцами, обжарить до полуготовности Свежий огурец нарезать маленькой соломкой, добавить к луку и обжарить 5-7 минут. В отдельной ёмкости взбить яйца с молоком. Омлетом залить обжаренную смесь на сковороде. Закрыть крышкой и жарить еще 5-6 минут.

Смузи из огурцов

Огурцы прекрасно сочетаются как с зеленью, так с ягодами, фруктами и злаками. Приготовить огуречный смузи достаточно просто. Для этого блюда подойдут молодые огурцы без крупных семян и с нежной мякотью. Если желаете более воздушный смузи, то кожуру с огурцов предварительно нужно снять. Если вы сторонник здорового питания и хотите обогатить рацион клетчаткой, то огурцы можно измельчить с кожурой.

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Смузи из огурца с лаймом и мятой

  • 500 г огурцов
  • Один лайм или лимон
  • Две ч. л. мёда
  • 25 г свежей мяты

Огурцы помыть, при необходимости очистить от кожуры. Половинки огурцов намазать медом.  Лайм помыть и выжать сок. Положить в блендер огурцы и листочки мяты, добавить сок, измельчить. Поставить на несколько минут в холодильник. Перед подачей добавить несколько кубиков льда.

Смузи из огурца с кефиром и овсяными хлопьями

  • 300 г огурцов
  • 300 мл кефира
  • 30 г овсяных хлопьев
  • 10 г свежего укропа
  • соль по вкусу

Овсяные хлопья измельчить в кофемолке до состояния муки. Огурцы очистить от кожуры, нарезать некрупными кусками. В чашу блендера положить огурцы,  добавить овсяную муку, соль, положить несколько веточек укропа и залить все кефиром. Запустить блендер и измельчить ингредиенты, одновременно их перемешав. Кефир можно заменить йогуртом или молоком с мёдом.

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Паштет из огурцов

Ингредиенты:

  • Три огурца
  • пучок петрушки,
  • 500 мл сливок 30%,
  • 0,5 ч. л. соли
  • специи по вкусу

Огурцы натереть на мелкой тёрке. Посолить, выложить на ткань и отжать влагу. Мелко порезать петрушку. В ёмкость положить натёртые огурцы, измельченную петрушку и специи. Добавить взбитые сливки. Получившуюся массу выложить в пластиковый контейнер или форму, закрыть пищевой плёнкой, поставить в холодильник на один час. Достать из холодильника и украсить веточками петрушки.

Огуречный паштет можно использовать для приготовления бутербродов, наполнения тарталеток и закусочных рулетов.

Фаршированные огурцы

  • Четыре огурца
  • 150 г мясного фарша
  • Одно яйцо
  • Две ст. л. риса
  • Одна луковица
  • Две ст. л. томатной пасты
  • Одна ст. л. сметаны
  • Лимон, зелень, специи  – по вкусу.

Огурцы средней длины разрезать вдоль на две части. Фарш или мелко порубленное мясо смешать с измельченным луком и отваренным до полуготовности рисом. Мясо при желании можно заменить грибами. В фарш добавить яйцо – сырое или вареное мелко порезанное на ваш вкус. Туда же добавить соль и специи по вкусу.  Тщательно перемешать получившуюся массу для начинки. Из каждой половинки огурца вынуть сердцевину и начинить приготовленным фаршем. Начиненные половинки огурцов соединить и перевязать нитками. Выложить фаршированные огурцы на противень и полить соусом из сметаны, томатной пасты. Перед подачей на стол нитки обрезать. Готовое блюдо посыпать свежей зеленью.

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