Паштет, смузи и оладьи. Как приготовить нестандартные блюда из огурцов

Огурцы хорошо сочетаются с зеленью, фруктами и злаками.

Сезон огурцов в самом разгаре, а малосольные и свежие уже надоели? «АиФ-Челябинск» предлагает подборку необычных рецептов их этих овощей.

Оладьи из огурцов

Приготовить огуречные оладьи не сложнее, чем оладьи из кабачков. Для этого блюда вполне сгодятся переросшие или горькие огурцы.

Ингредиенты:

400 г огурцов

Два яйца

Один стакан муки

Одна ст. л. крахмала

Соль и зелень по вкусу

Огурцы помыть, почистить от кожуры и семян, потереть на крупной тёрке, немного отжать получившуюся массу. Сок можно использовать для смузи или для косметических масок. Добавить яйца, муку, крахмал, соль, зелень и специи. Вымесить тесто. Выпекать, как обычные оладьи.

Омлет с огурцами

Ингредиенты:

Три яйца

100 г свежих огурцов

100 мл молока

Одна репчатая луклвица

0.5 ч. л. соды

Одна ст. л. растительного масла

соль и молотый черный перец по вкусу

Очистить лук и нарезать его полукольцами, обжарить до полуготовности Свежий огурец нарезать маленькой соломкой, добавить к луку и обжарить 5-7 минут. В отдельной ёмкости взбить яйца с молоком. Омлетом залить обжаренную смесь на сковороде. Закрыть крышкой и жарить еще 5-6 минут.

Смузи из огурцов

Огурцы прекрасно сочетаются как с зеленью, так с ягодами, фруктами и злаками. Приготовить огуречный смузи достаточно просто. Для этого блюда подойдут молодые огурцы без крупных семян и с нежной мякотью. Если желаете более воздушный смузи, то кожуру с огурцов предварительно нужно снять. Если вы сторонник здорового питания и хотите обогатить рацион клетчаткой, то огурцы можно измельчить с кожурой.

Смузи из огурца с лаймом и мятой

500 г огурцов

Один лайм или лимон

Две ч. л. мёда

25 г свежей мяты

Огурцы помыть, при необходимости очистить от кожуры. Половинки огурцов намазать медом. Лайм помыть и выжать сок. Положить в блендер огурцы и листочки мяты, добавить сок, измельчить. Поставить на несколько минут в холодильник. Перед подачей добавить несколько кубиков льда.

Смузи из огурца с кефиром и овсяными хлопьями

300 г огурцов

300 мл кефира

30 г овсяных хлопьев

10 г свежего укропа

соль по вкусу

Овсяные хлопья измельчить в кофемолке до состояния муки. Огурцы очистить от кожуры, нарезать некрупными кусками. В чашу блендера положить огурцы, добавить овсяную муку, соль, положить несколько веточек укропа и залить все кефиром. Запустить блендер и измельчить ингредиенты, одновременно их перемешав. Кефир можно заменить йогуртом или молоком с мёдом.

Паштет из огурцов

Ингредиенты:

Три огурца

пучок петрушки,

500 мл сливок 30%,

0,5 ч. л. соли

специи по вкусу

Огурцы натереть на мелкой тёрке. Посолить, выложить на ткань и отжать влагу. Мелко порезать петрушку. В ёмкость положить натёртые огурцы, измельченную петрушку и специи. Добавить взбитые сливки. Получившуюся массу выложить в пластиковый контейнер или форму, закрыть пищевой плёнкой, поставить в холодильник на один час. Достать из холодильника и украсить веточками петрушки.

Огуречный паштет можно использовать для приготовления бутербродов, наполнения тарталеток и закусочных рулетов.

Фаршированные огурцы

Четыре огурца

150 г мясного фарша

Одно яйцо

Две ст. л. риса

Одна луковица

Две ст. л. томатной пасты

Одна ст. л. сметаны

Лимон, зелень, специи – по вкусу.

Огурцы средней длины разрезать вдоль на две части. Фарш или мелко порубленное мясо смешать с измельченным луком и отваренным до полуготовности рисом. Мясо при желании можно заменить грибами. В фарш добавить яйцо – сырое или вареное мелко порезанное на ваш вкус. Туда же добавить соль и специи по вкусу. Тщательно перемешать получившуюся массу для начинки. Из каждой половинки огурца вынуть сердцевину и начинить приготовленным фаршем. Начиненные половинки огурцов соединить и перевязать нитками. Выложить фаршированные огурцы на противень и полить соусом из сметаны, томатной пасты. Перед подачей на стол нитки обрезать. Готовое блюдо посыпать свежей зеленью.