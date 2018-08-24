Паштет, смузи и оладьи. Как приготовить нестандартные блюда из огурцов

Огурцы хорошо сочетаются с зеленью, фруктами и злаками.
Сезон огурцов в самом разгаре, а малосольные и свежие уже надоели? «АиФ-Челябинск» предлагает подборку необычных рецептов их этих овощей.
Оладьи из огурцов
Приготовить огуречные оладьи не сложнее, чем оладьи из кабачков. Для этого блюда вполне сгодятся переросшие или горькие огурцы.
Ингредиенты:
- 400 г огурцов
- Два яйца
- Один стакан муки
- Одна ст. л. крахмала
- Соль и зелень по вкусу
Огурцы помыть, почистить от кожуры и семян, потереть на крупной тёрке, немного отжать получившуюся массу. Сок можно использовать для смузи или для косметических масок. Добавить яйца, муку, крахмал, соль, зелень и специи. Вымесить тесто. Выпекать, как обычные оладьи.
Омлет с огурцами
Ингредиенты:
- Три яйца
- 100 г свежих огурцов
- 100 мл молока
- Одна репчатая луклвица
- 0.5 ч. л. соды
- Одна ст. л. растительного масла
- соль и молотый черный перец по вкусу
Очистить лук и нарезать его полукольцами, обжарить до полуготовности Свежий огурец нарезать маленькой соломкой, добавить к луку и обжарить 5-7 минут. В отдельной ёмкости взбить яйца с молоком. Омлетом залить обжаренную смесь на сковороде. Закрыть крышкой и жарить еще 5-6 минут.
Смузи из огурцов
Огурцы прекрасно сочетаются как с зеленью, так с ягодами, фруктами и злаками. Приготовить огуречный смузи достаточно просто. Для этого блюда подойдут молодые огурцы без крупных семян и с нежной мякотью. Если желаете более воздушный смузи, то кожуру с огурцов предварительно нужно снять. Если вы сторонник здорового питания и хотите обогатить рацион клетчаткой, то огурцы можно измельчить с кожурой.
Смузи из огурца с лаймом и мятой
- 500 г огурцов
- Один лайм или лимон
- Две ч. л. мёда
- 25 г свежей мяты
Огурцы помыть, при необходимости очистить от кожуры. Половинки огурцов намазать медом. Лайм помыть и выжать сок. Положить в блендер огурцы и листочки мяты, добавить сок, измельчить. Поставить на несколько минут в холодильник. Перед подачей добавить несколько кубиков льда.
Смузи из огурца с кефиром и овсяными хлопьями
- 300 г огурцов
- 300 мл кефира
- 30 г овсяных хлопьев
- 10 г свежего укропа
- соль по вкусу
Овсяные хлопья измельчить в кофемолке до состояния муки. Огурцы очистить от кожуры, нарезать некрупными кусками. В чашу блендера положить огурцы, добавить овсяную муку, соль, положить несколько веточек укропа и залить все кефиром. Запустить блендер и измельчить ингредиенты, одновременно их перемешав. Кефир можно заменить йогуртом или молоком с мёдом.
Паштет из огурцов
Ингредиенты:
- Три огурца
- пучок петрушки,
- 500 мл сливок 30%,
- 0,5 ч. л. соли
- специи по вкусу
Огурцы натереть на мелкой тёрке. Посолить, выложить на ткань и отжать влагу. Мелко порезать петрушку. В ёмкость положить натёртые огурцы, измельченную петрушку и специи. Добавить взбитые сливки. Получившуюся массу выложить в пластиковый контейнер или форму, закрыть пищевой плёнкой, поставить в холодильник на один час. Достать из холодильника и украсить веточками петрушки.
Огуречный паштет можно использовать для приготовления бутербродов, наполнения тарталеток и закусочных рулетов.
Фаршированные огурцы
- Четыре огурца
- 150 г мясного фарша
- Одно яйцо
- Две ст. л. риса
- Одна луковица
- Две ст. л. томатной пасты
- Одна ст. л. сметаны
- Лимон, зелень, специи – по вкусу.
Огурцы средней длины разрезать вдоль на две части. Фарш или мелко порубленное мясо смешать с измельченным луком и отваренным до полуготовности рисом. Мясо при желании можно заменить грибами. В фарш добавить яйцо – сырое или вареное мелко порезанное на ваш вкус. Туда же добавить соль и специи по вкусу. Тщательно перемешать получившуюся массу для начинки. Из каждой половинки огурца вынуть сердцевину и начинить приготовленным фаршем. Начиненные половинки огурцов соединить и перевязать нитками. Выложить фаршированные огурцы на противень и полить соусом из сметаны, томатной пасты. Перед подачей на стол нитки обрезать. Готовое блюдо посыпать свежей зеленью.