Пасхальные ярмарки начнут работу в Кишинёве через пару дней: где их можно будет найти

Пасхальные ярмарки, на которых покупателям предложат большой ассортимент пасхальных куличей, рулетов, сладостей и других товаров, начнут работу в Кишинёве уже через два дня. Ярмарки будут организованы во всех секторах столицы, а самая большая, как и в прошлом году, расположится в Сквере Кафедрального собора.
В столичных секторах ярмарки будут организованы по следующим адресам:
Центр:
- Хынчештское шоссе, 58;
- ул. Академией, 7;
- ул. Измаил, 84;
- ул. Измаил, 96, угол с бул. Д. Кантемир, у рынка “Extremum”;
- пр. Д. Кантемир, 5, у магазина “IMC Market”;
- ул. Митрополит Варлаам, 63.
Рышкановка:
- ул. Б. Воевод, 1/1;
- ул. Б. Воевод, угол с ул. Киев;
- Московский проспект, 9 и 18;
- ул. A. Дога, 35;
- ул. Каля Мошилор;
- ул. Н. Димо, 17/1;
- ул. Каля Орхеюлуй, 105/1;
- ул. Дойна, 203.
Буюканы:
- ул. Каля Ешилор, 2, у магазина “Bomba”.
Чеканы:
- ул. Мирча чел Бэтрын, угол с Алеку Руссо, напротив магазина “Green Hills”.
Ботаника:
- ул. Куза-Водэ, 30/1.
Пасхальные ярмарки будут работать в период с 24 по 27 апреля, передаёт tv8.md. Кроме этого, 5 и 6 мая будет организована ярмарка пасхальных товаров вблизи кладбища Святого Лазаря.
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