Пасхальные ярмарки начнут работу в Кишинёве через пару дней: где их можно будет найти

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Пасхальные ярмарки, на которых покупателям предложат большой ассортимент пасхальных куличей, рулетов, сладостей и других товаров, начнут работу в Кишинёве уже через два дня. Ярмарки будут организованы во всех секторах столицы, а самая большая, как и в прошлом году, расположится в Сквере Кафедрального собора.

В столичных секторах ярмарки будут организованы по следующим адресам:

Центр:

Хынчештское шоссе, 58;

ул. Академией, 7;

ул. Измаил, 84;

ул. Измаил, 96, угол с бул. Д. Кантемир, у рынка “Extremum”;

пр. Д. Кантемир, 5, у магазина “IMC Market”;

ул. Митрополит Варлаам, 63.

Рышкановка:

ул. Б. Воевод, 1/1;

ул. Б. Воевод, угол с ул. Киев;

Московский проспект, 9 и 18;

ул. A. Дога, 35;

ул. Каля Мошилор;

ул. Н. Димо, 17/1;

ул. Каля Орхеюлуй, 105/1;

ул. Дойна, 203.

Буюканы:

ул. Каля Ешилор, 2, у магазина “Bomba”.

Чеканы:

ул. Мирча чел Бэтрын, угол с Алеку Руссо, напротив магазина “Green Hills”.

Ботаника:

ул. Куза-Водэ, 30/1.

Пасхальные ярмарки будут работать в период с 24 по 27 апреля, передаёт tv8.md. Кроме этого, 5 и 6 мая будет организована ярмарка пасхальных товаров вблизи кладбища Святого Лазаря.