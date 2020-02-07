Пасхальная ярмарка, инвестиционный форум, тренинги: примария Кишинева и ТПП Молдовы наращивают сотрудничество (ФОТО)

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На следующей неделе примария Кишинева подпишет Соглашение о партнерстве с Торгово-промышленной палатой. Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан, рассказывая об итогах встречи с менеджерами этого учреждения.

Градоначальник рассказал, что партнерство предусматривает проведение ряда тренингов и семинаров с участием руководителей столичных управлений и их заместителей, преторов, а также сотрудников примарии. На этих тренингах около 400 человек пройдут обучение стратегическому планированию.

Также было решено в сотрудничестве с ТПП организовать в этом году Пасхальную ярмарку, в которой смогут принять участие все местные производители, и Инвестиционный форум. Помимо этого, к апрелю совместная рабочая группа разработает концепцию институциональных проектов и проведет инвентаризацию государственно-частных партнерств.

– Мы хотим, чтобы бизнес в Кишиневе развивался и вышел на новый уровень. Мы открыты для длительного сотрудничества, чтобы помочь сделать так, чтобы в столице была экономическая конкуренция, – сказал президент Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя.

Со своей стороны, столичный градоначальник приветствовал открытость со стороны ТПП, подчеркнув, что желает честного сотрудничества в бизнес-среде и существенного увеличения доходов Кишинева.

– До сих пор чиновники оставались “в зоне комфорта”. Примария не была транспарентной, она была лишена гибкости и не желала сотрудничать. Вместо того чтобы помогать бизнес-среде, они вели бизнес с разрешениями на строительство, урбанистическими сертификатами, киосками, рекламными панно, передачей в аренду тротуаров и подземных переходов. Все эти вещи кажутся мелкими, но они нанесли огромный ущерб бюджету, – рассказал Ион Чебан

Он отметил, что муниципальные системы станут цифровыми, а для бизнес-среды будут установлены новые, законные правила игры. Также будет осуществлен анализ налоговой политики, плат, правил закупок, после чего будет разработана концепция для улучшения ситуации.