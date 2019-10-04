ПАСЕ рассмотрела Доклад о функционировании демократических институтов в Республике Молдова

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Пленум Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрел в рамках заседания, состоявшегося в четверг, 3 октября, Доклад о функционировании демократических институтов в Республике Молдова.

Авторами документа являются содокладчик ПАСЕ Эгидиюс Варейкис (Литва) и Маривонн Блондин (Франция). Доклад был разработан в результате визита в Молдову в июле текущего года официальных лиц ПАСЕ.

Содокладчики отметили, что ПАСЕ приветствует мирный переход власти, выносливость и мудрость, которые проявили молдавский народ, и который своим голосованием четко выразил желание политических изменений и ожидание истинных перемен. Эгидиюс Варейкис и Маривонн Блондин подчеркнули, что политические силы, которые сформировали правящую коалицию, ПСРМ и блок «ACUM», – это большая часть молдавского электората, которому удалось договориться по общим политическим целям, несмотря на их расходящиеся политические взгляды.

ПАСЕ также отметила, что созданное правительство в приоритетном порядке взяла на себя обязательство, в результате «временной политической договоренности», по деолигархизации страны и борьбе с коррупцией. Собрание признало шаги законными и необходимыми для искоренения элементов «захваченного государства» из государственных учреждений. В то же время ПАСЕ обратилась к молдавским властям с призывом удостовериться, что меры, которые будут введены, позволят им реформировать систему, и в конечном итоге, укрепить демократические институты.

Содокладчики ПАСЕ призвали власти обеспечить то, чтобы реформы, предпринятые для «очистки» учреждений, соответствовали нормам Совета Европы. Это касается деполитизации и независимости институтов, в частности, судебной системы. Также руководство нашей страны призвано при содействии СЕ продолжить усилия по улучшению Закона о выборах после отмены смешанной системы голосования, реформировать судебную систему, бороться с коррупцией и отмыванием денег, а также расследовать банковское мошенничество. ПАСЕ заявила, что будет следить за развитием событий в Молдове в рамках процедуры мониторинга.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в период 30 сентября – 4 октября в Страсбурге.